“المالية” تطلق تطبيق الطوابع الإلكترونية لسداد رسوم المعاملات في “الخارجية” و”الصحة” و”التطبيقي”

أعلنت وزارة المالية اليوم الاثنين إطلاق تطبيق الطوابع الإلكترونية (E-Stamp) بهدف تمكين المواطنين والمقيمين والشركات من سداد رسوم المعاملات بسهولة وسرعة وبطريقة آمنة في كل من وزارتي الصحة والخارجية وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وقالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي في بيان صحفي إن اطلاق تطبيق الطوابع الإلكترونية يعد مساهمة في تحقيق أحد أهداف رؤية دولة الكويت 2035 في التحول الرقمي لقطاعات الدولة المختلفة.

وأضافت المنيفي أن التطبيق سيسهم في تعزيز وتنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويحسن من كفاءة الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية ويكون بمثابة مثال لعملية التحول الشامل للخدمات الحكومية والارتقاء بمستويات الجودة في تقديم تلك الخدمات عبر مختلف القنوات الإلكترونية.

وذكرت أن تطبيق الطوابع الإلكترونية (e-Stamp) متوفر حاليا على كل من أنظمة التشغيل آندرويد و (آي أو إس) وسيتم خلال المرحلة المقبلة توفير الخدمات ذاتها على قنوات أخرى (كمنصات الويب وخدمة الواتساب) بحيث تلبي متطلبات كافة شرائح المستخدمين.

وبينت أن التطبيق يأتي في إطار التعاون المشترك مع شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) تحت مظلة خدمة (تسديد) لنظام الدفع الإلكتروني الحكومي الأمر الذي يدعم جهود الكويت في تطبيق استراتيجية الأتمتة واستخدام التكنولوجيا في جميع المعاملات الحكومية.

وأشارت الوزارة الى أنه سيتم تطبيق الطوابع الإلكترونية مستقبلا على جميع الجهات الحكومية من الوزارات والإدارات والهيئات الملحقة.