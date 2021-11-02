“التربية”: السماح بخروج الطلبة خلال الفرصة وتوزيعهم في ساحات المدرسة الداخلية

أصدر الوكيل المساعد للتعليم العام في وزارة التربية أسامة السلطان تعميما يفيد السماح بخروج الطلبة خلال الفرصة في ساحات المدرسة الداخلية مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية وتحقيق التباعد الجسدي.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة التربية اليوم الثلاثاء وتم تعميمه على مدراء عموم المناطق التعليمية ومدير إدارة التعليم الديني ومدير إدارة التربية الخاصة يفيد بالسماح بخروج الطلبة خلال الفرصة وذلك بإشراف مباشر من قبل إدارة المدرسة.