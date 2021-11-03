ظهور مسؤولي برشلونة في ملعب الدحيل

ظهر رافا يوستي نائب رئيس برشلونة، وماتيو أليماني المدير الرياضي للنادي الكتالوني، في ستاد ثاني بن جاسم من أجل حضور مباراة الدحيل ضد السد في دوري نجوم قطر، اليوم الأربعاء.

ومن المنتظر أن يعقد يوستي وأليماني، جلسة مع مسؤولي السد عقب المباراة، من أجل التفاوض حول رحيل المدرب تشافي لتدريب برشلونة هذا الموسم.

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، صورة يوستي وأليماني في المدرجات، مع أرتورو كاناليس وفيرناندو سولاناس، ممثلي تشافي.

وأشارت إلى أن مسؤولي برشلونة توصلوا بالفعل إلى اتفاق كامل مع ممثلي تشافي، حول تفاصيل العقد قبل بضعة أيام.

وأوضحت أن تشافي سيحصل في برشلونة، على أموال أقل مما يتقاضاه حاليًا في قطر، لكن سيتم تعويضه من خلال المكافآت المرتبطة بتحقيق إنجازات مع الفريق.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن عقد تشافي مع برشلونة، سيكون لمدة موسمين ونصف.

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