ھل وصلنا للمناعة المجتمعیة ضد فیروس كورونا$

قبل أن نجیب على ھذا السؤال ھناك أمر یجب أن نحدده بدقة وھو: كم ھي النسبة المطلوبة من تطعیم السكان للوصول للمناعة المجتمعیة؟

الحقیقة أن النسبة المطلوبة لیست دائما 70% كما یظن البعض بل ھي تعتمد على عدة عوامل منھا:

1/ فعالیة التطعیم فكلما قلت فعالیة التطعیم احتجت لتطعیم نسبة أكبر من السكان وھذا ما حدث مع المتحور دلتا حیث أن كفاءة التطعیمات انخفضت مما یستدعي تطعیم نسبة أكبر من السكان.

2/ سرعة انتشار الفیروس أیضا سرعة انتشاره تعتمد على عدة عوامل منھا ما ھو متعلق بخصائص الفیروس ومنھا ما ھو متعلق بسلوك الناس فمثلا كلما اختلط الناس ببعضھم أكثر ودون ضوابط زاد من سرعة انتشار الفیروس فإذا كان الفیروس سریع الانتشار یستوجب تطعیم نسبة أكبر من السكان للوصول للمناعة المجتمعیة.

3/ مدة فعالیة التطعیم فھناك فئة مضى على تلقیھم جرعتان 6 أشھر أو أكثر، فھل یظل التطعیم فعالا لحمایة ھذه الشریحة ؟ فإذا كان الجواب لا أو أن كفاءة التطعیم تنخفض فھنا أیضا علیك زیادة نسبة التطعیم أو إعطاء من مضى علیھم مدة تقل معھا فعالیة التطعیم جرعة إضافیة بعد اثبات ذلك من خلال الدراسات اللازمة.

وأیضا ھناك أمر أخیر ھل ھناك متحورات قادمة تتجاوز فعالیة التطعیم ؟ وھذا السؤال لا یعلم جوابھ حتى الآن لكن من الممكن أن یظھر متحور جدید یكون أكثر قدرة على إصابة المطعمین وبالتالي حتى لو وصلنا للمناعة المجتمعیة فمن الممكن أن یعیدنا إلى الوراء

والآن نعود للسؤال الأول: ھل وصلنا للمناعة المجتمعیة أو متى نصل ؟

الجواب عندما یحدد المتخصصون النسبة المطلوبة بعد الأخذ بالاعتبار لكل العوامل المؤثرة على ھذه النسبة ثم نصل لھا حینھا یمكن أن نقول بأننا وصلنا للمناعة المجتمعیة.

د.ھشام المھیني

أخصائي أمراض باطنیة