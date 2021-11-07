رئيس مجلس الأمة يدعو النواب لحضور جلسة الثلاثاء المقبل

دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم النواب لحضور جلسة الثلاثاء المقبل، وستكون جلسة الأربعاء امتدادا لها.

وأدرج ضمن جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة غير محددي الجنسية بخصوص منح الحقوق المدنية والاجتماعية وأبدت الحكومة موافقة مبدئية بشرط عدم مخالفته لأحكام القانون والدستور المعمول به في الدولة.

كما تضمن الجدول موافقة اللجنة الإسكانية والحكومة على اقتراح يقضي بعدم إخضاع أعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأحكام قانون المناقصات العامة والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لمدة خمس سنوات تنتهي في 2025/3/31، مع إلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقديم تقرير سنوي لمجلس الأمة عن الحالة المالية لمشاريع المؤسسة في نهاية كل سنة مالية ويهدف الاقتراح بقانون – حسبما جاء في مذكرته الإيضاحية – إلى تجديد إعفاء المؤسسة العامة للرعاية السكنية من إجراءات العرض على الجهاز المركزي للمناقصات العامة ومن موافقات ديوان المحاسبة عند تنفيذ مشروعاتها، نظرا لتأخير المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن تنفيذ العديد من المشاريع السكنية وإنشاء المدن المختلفة.

ويتضمن بند الاستجوابات 11 استجوابا 3 موجهة إلى رئيس الوزراء و8 إلى وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والتجارة والبلدية والإسكان واستجوابين لوزير الصحة.

وأدرج على جدول أعمال الجلسة تقرير تنمية الموارد البشرية البرلمانية بشأن حق الموظف في استبدال رصيد إجازاته الدورية ببدل نقدي.

جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة