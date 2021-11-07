الخليفة لوزير المالية: ما سبب استثمار “التأمينات” وديعتين في بنك لبناني خاص؟

وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عن سبب استثمار «التأمينات» وديعتين في بنك لبناني خاص.

وأشار الخليفة في سؤاله إلى تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعام 2020-2021 ملاحظات حول ما شابه من مخالفات ومن بينها استثمار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الوديعتين لدى بنك فرانسبنك- بيروت، حيث بلغ إجماليهما 347 مليون دولار موزعين 226,97 مليون دولار و 120,1 مليون دولار، وأوضـح الديوان في تقريره المشار إليه أنه تم تجديد الوديعتين لأكثر من مره بنسب فوائد بأقل من النسب المعمول بها لدى البنوك رغم ما يعانيه الاقتصاد اللبناني من تعثر وتدني تصـنيفه الائتماني، مما أدى إلى تعرض الودائع لمخاطر جسيمة نجم عنها عدم تمكن المؤسسة من استرجاع الوديعتين رغم استحقاق آجالهما، وذلك لرفض بنك «فرانسبنك بيروت» تسييل الوديعتين استناداً إلى القرارات الصادرة من مجلس إدارة مصرف لبنان بعدم جواز تحويل المبالغ المودعة بالعملات الأجنبية خارج البلاد، الأمر الذي أسهم أيضاً في ضياع فرص استثمارية على المؤسسة نتيجة تعليق الوديعتين لفترة زمنية طويلة مع تخفيض نسبة الفائدة عند التجديد.