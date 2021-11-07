عبدالله المضف يسأل وزير المالية عن وديعتي “التأمينات” لدى بنك لبناني

وجه النائب عبدالله المضف سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار حول وديعتين للتأمينات لدى مصرف لبناني.

وقال المضف «متابعة لمطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسحب وديعتين لدى مصرف (فرنسبنك) في لبنان وامتناع البنك عن الاستجابة لهذه المطالبة، يرجى إفادتي بـ»تاریخ إيداع هاتين الوديعتين لدى مصرف فرنسبنك في لبنان؟”

وأضاف: «إذا كان إيداع الوديعتين قد تم في عهد مدير عام مؤسسة التأمينات السابق، هل تم رفع دعوى قضائية ضده تتضمن تعارض المصالح كونه عضواً في مجلس إدارة البنك؟»

وتابع «إذا كان إيداع الوديعتين لم يتم في عهده، فكيف يتخذ هذا القرار في التعامل مع بنك وهو عضو في مجلس إدارته، وهل تمت محاسبة متخذ هذا القرار؟ مستفسرا عن»المسوغات القانونية والمبررات الاقتصادية والمالية التي قدمها مصرف فرنسبنك عند امتناعه عن الاستجابة لمطالبة مؤسسة التأمينات”.

وسأل: «هل تم رفع دعوى قضائية في هذا الشأن؟ إذا كانت الاجابة بالنفي، ما سبب عدم رفع الدعوى؟ وكيف ستؤثر الأزمة الديبلوماسية بين دولة الكويت والجمهورية اللبنانية الشقيقة على مجرى القضية؟».

كما سأل عما إذا كانت هناك خطط وتوجهات في حال تعثر معالجة القضية مع الجانب اللبناني.