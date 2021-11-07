أعلنت وزارة الإعلام الأحد عن إطلاق جائرة التميز للإعلام والنشر الإلكتروني التي تتعلق بنشر وبث المواد أو النماذج أو الخدمات الإعلامية ذات المحتوى الإلكتروني في الصحف الإلكترونية والمواقع الإعلامية إلكترونية ويتم إنتاجها ونشرها والنفاذ إليها من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو أي شبكة اتصالات أخرى.

وقال وكيل الوزارة بالانابة فيصل المتلقم إن إطلاق الجائزة يأتي بتوجيهات من وزير الاعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وذلك لدعم وتشجيع العاملين في هذا الحقل الاعلامي المهم ولجعل عملهم اكثر جودة وتميزاً وإبداعاً.

وأوضح المتلقم أن مجالات الجائزة هي التفاعل المجتمعي والتصميم البصري والمحتوى والمسؤولية الاجتماعية اضافة الى صناعة المحتوى، معتبراً أن الجائزة ستعمل على الارتقاء في مضمون ومحتوى الوسائل الإعلامية والنشر الإلكترونية.

وأضاف أن الجائزة تهدف ايضاً لتطوير وتحسين عمل وسائل النشر الإلكترونية اضافة الى تعزيز مجموعة من القيم العليا كالمواطنة والانتماء والشفافية والحرية والمسؤولية المهنية الاجتماعية والتنافس الإيجابي واحترام التنوع الثقافي والتكافؤ والتركيز على أهمية النشر الإلكتروني كأحد وسائل التواصل الحديثة.

ولفت إلى أن الجائزة تعد فرصة للاطلاع على تجارب النشر الإلكتروني المهنية والناجحة وتقييمها بهدف تطويرها علميا ومنهجيا، مشيراً الى ان الجائزة ستكون مصحوبة بعقد محاضرات وملتقيات نقاشية وندوات تطبيقية في مجال النشر الإلكتروني وعرض لأهم التجارب في مجال النشر الإلكتروني.

وأفاد ان اللجنة العليا للجائزة برئاسة وزير الإعلام رصدت جوائز قيمة للفائزين في كل مجالات الجائزة الاربع اذ يحصل الفائز بالمركز الأول على 15 ألف دينار كويت والفائز بالمركز الثاني على 10 آلاف فيما يحصل صاحب المركز الثالث على 7 آلاف.

وبيّن ان الجائزة ستكون سنوية وسيتاح المشاركة بها لكل المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المرخص لها من وزارة الإعلام كدور النشر الإلكتروني ووكالات الأنباء الإلكترونية والصحافة الإلكترونية والخدمات الإخبارية والمواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والاعلانية التجارية الإلكترونية والمواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.

وأعرب المتلقم عن أمله في ان تسهم هذه الجائزة بتطوير الاعلام الالكتروني بالبلاد.