بمشاركة السعودية وأميركا… انطلاق تمرين “رماية الخليج” في الكويت

انطلقت اليوم (الأحد)، مناورات تمرين «رماية الخليج 2021» الذي تشارك به «القوات البرية السعودية» مع نظيرتها الكويتية وقوة «سبارتن» التابعة للجيش الأميركي، وذلك في مجمع ميادين الأديرع بالكويت، وتستمر حتى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وأوضح قائد التمرين العقيد الركن نايف بن الحميدي أن «رماية الخليج 2021» يأتي بهدف تعزيز العلاقات العسكرية والتعاون الدفاعي المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة، وتبادل الخبرات والمعرفة العسكرية؛ لإبراز وتوحيد القدرة القتالية التي تمتلكها الدول الثلاث، إضافة إلى تعزيز أواصر التعاون العسكري الدفاعي بما يحقق المصالح المشتركة بين القوات المسلحة للدول المشاركة، وترسيخ مبادئ وأسس التنسيق والعمل المشترك بينها.

وأضاف أنه يتم في هذا التمرين التدريب على مجال التخطيط والتنفيذ لإجراءات القيادة والسيطرة، وإجراءات قيادة القوات، وتحقيق سرعة الاستجابة للمواقف الطارئة للعمليات البرية المشتركة، إضافة إلى تنمية المهارات لتنفيذ الرمايات التكتيكية لوحدات المشاة والمدرعة، بالتزامن مع عمليات الإسناد الجوي القريب والإسناد الإداري.