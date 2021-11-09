الكويت ترشح هيثم الغيص لمنصب أمين عام منظمة “أوبك”

أعلنت وزارة النفط الكويتية ترشيح المحافظ السابق لدولة الكويت لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص لمنصب الأمين العام للمنظمة بعد انتهاء فترة عمل الأمين العام الحالي محمد باركيندو في آخر شهر يوليو المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم إن الغيص كان محافظ دولة الكويت لدى المنظمة منذ عام 2017 وترأس اللجنة الفنية المشتركة بين (أوبك) والدول من خارجها وهى اللجنة المسؤولة عن مراقبة الإنتاج ودراسة أوضاع أسواق النفط حسب اتفاق خفض الإنتاج الموقع بين الدول المساهمة فى اتفاق (أوبك +).

وأضافت أن الغيص ترأس لجنة التدقيق الداخلي بالمنظمة ولديه إساهامات متنوعة داخل المنظمة كذلك على مستوى مجلس محافظي المنظمة ومختلف اللجان والأعمال الخاصة والتعاون مع الدول من خارج (أوبك).

وذكرت أن الغيص لديه خبرة واسعة تمتد عبر نحو 30 عاما فى مجال الأسواق النفطية العالمية والصناعة النفطية وله حضور واسع ومشاركات فى العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية النفطية.

وأفادت بأنه تدرج في قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية بمختلف إدارات المبيعات وترأس مكاتب المؤسسةالإقليمية فى بكين ولندن وكان يشغل منصب مدير إدارة البحوث في مؤسسة البترول الكويتية ومنصب نائب العضو المنتدب للتسويق العالمي.

ولفتت إلى أن الغيص شارك في العديد من الدراسات المتخصصة للأسواق العالمية بمختلف أنواعها كما يحظى بتأييد واسع وعلاقات متأصلة مع ممثلي جميع الدول الأعضاء داخل منظمة (أوبك) وكذلك مع الدول المنتجة للنفط من خارجها.