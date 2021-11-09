رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة لحين تشكيل الحكومة الجديدة

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التي كان مقرر عقدها اليوم بسبب استقالة الحكومة وعدم وجود نصاب.

وقال الغانم: “تم إبلاغي من قبل رئيس الوزراء أن الحكومة قدمت استقالتها إلى سمو الأمير، غير أن النصاب غير مكتمل لذلك ترفع الجلسة لحين تشكيل الحكومة”.

وكان قد حضر الجلسة 18 نائبا، هم:

1-عبدالكريم الكندري

2-عبدالعزيز الصقعبي

3-مهند الساير

4-عبدالله المضف

5-بدر الملا

6-مهلهل المضف

7-فرز الديحاني

8-مبارك الحجرف

9-حمود المبرك

10-مرزوق الخليفة

11-ثامر السويط

12-فارس العتيبي

13-شعيب المويزري

14-مبارك العرو

15- حمد المطر

16-علي القطان

17- سعود ابو صليب

18-صالح الشلاحي