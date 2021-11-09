رئيس مجلس الأمة يرفع الجلسة لحين تشكيل الحكومة الجديدة

رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التي كان مقرر عقدها اليوم بسبب استقالة الحكومة وعدم وجود نصاب.
وقال الغانم: “تم إبلاغي من قبل رئيس الوزراء أن الحكومة قدمت استقالتها إلى سمو الأمير، غير أن النصاب غير مكتمل لذلك ترفع الجلسة لحين تشكيل الحكومة”.
وكان قد حضر الجلسة 18 نائبا، هم:
1-عبدالكريم الكندري
2-عبدالعزيز الصقعبي
3-مهند الساير
4-عبدالله المضف
5-بدر الملا
6-مهلهل المضف
7-فرز الديحاني
8-مبارك الحجرف
9-حمود المبرك
10-مرزوق الخليفة
11-ثامر السويط
12-فارس العتيبي
13-شعيب المويزري
14-مبارك العرو
15- حمد المطر
16-علي القطان
17- سعود ابو صليب
18-صالح الشلاحي
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