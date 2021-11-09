سبر تنشر أسماء المقبولين في النيابة العامة

اعتمدت لجنة قبول وكلاء النيابة 60 باحثاً قانونياً من ضمن 572 خريجاً تقدموا لهذه الوظيفة.

وكان المتقدمون للوظيفة خضعوا للإختبارات الشفوية والتحريرية، وبلغ عددهم 45 شابا و15 فتاة.

وفيما يلي أسماء المقبولين:

١- احمد البنوان

٢- محمد الشهاب

٣- مها المطيري

٤- فارس الوقيان

٥- محمد الحمد

٦- أرشيد الرقدان

٧- طيبة الفضالة

٨- عبدالله الخضر

٩- نورا المطاوعة

١٠- سارة الخبيزي

١١- عبدالله الفليح

١٢- نور المخيال

١٣- نور القناعي

١٤- حمد العجمي

١٥- عبدالله الشنفا

١٦- ثامر بورسلي

١٧- سلمان القضيبي

١٨- طيف الأنصاري

١٩- عبدالعزيز العبود

٢٠- محمد العلي

٢١- أنس المعيلي

٢٢- براك الدوسري

٢٣- حمود العدواني

٢٤- شهد الحوطي

٢٥- شيخة البرجس

٢٦- عبدالله المطيري

٢٧- فيصل المطيري

٢٨- أسامة العبدالله

٢٩- إسراء العبدالجادر

٣٠- إيمان العوضي

٣١- أحمد الوهيب

٣٢- أنور المليفي

٣٣- تركي العازمي

٣٤- حسن الأنصاري

٣٥- حمد الحمدان

٣٦- حمد المجمد

٣٧- حمد الفهد

٣٨- خليفة النجم

٣٩- سلطان العنزي

٤٠- سليمان الهطلاني

٤١- سيف الختلان

٤٢- شبيب الرشيدي

٤٣- شهد العميري

٤٤- صالح أبو غيث

٤٥- طلال اليوسف

٤٦- طلال المزيعل

٤٧- عبدالعزيز الكندري

٤٨- عبدالله الزعبي

٤٩- عبدالله البدي

٥٠- عبدالله المطيري

٥١- عبدالله النعمة

٥٢- عبدالله الغانم

٥٣- عبدالوهاب العوضي

٥٤- عمر المخيزيم

٥٥- فهد الشمري

٥٦- فواز الزويد

٥٧- لمي المطيري

٥٨- محمد الحربي

٥٩- مرح الجاسر

٦٠- وليد الصراف