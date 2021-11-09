الطريجي يسأل عن أسباب عدم الالتزام بـ”التفرغ الرياضي”

وجّه النائب الدكتور عبدالله الطريجي سؤالاً إلى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري استفسر فيه عن أسباب عدم التزام بعض القيادات في مؤسسات الدولة بمنح الرياضيين التفرغ الرياضي بناء على القانون رقم 87 لسنة م2017، مؤكدا أن أغلب الرياضيين بمختلف الألعاب الرياضية يعانون من هذا الأمر.

وقال الطريجي في سؤاله: هل تم رفع تقارير إلى مجلس الوزراء لمحاسبة بعض قيادات الدولة لعدم التزامهم واحترامهم التفرغ الرياضي؟ فإذا كانت الإجابة نعم يرجى تزويدي بصور من تلك التقارير وأسماء القيادات التي ترفض احترام قوانيين الدولة، وإذا كانت الإجابة لا، فلماذا لم ترفع التقارير لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من لا يحترم قوانين الدولة؟