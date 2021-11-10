الشاهين يسأل حمادة عن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقدمت بطلب تمويل

وجّه النائب أسامة الشاهين سؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة عن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقدمت بطلب تمويل من البنوك.

وقال في مقدمة السؤال «لمّا كان القانون رقم (2) لسنة 2021 في شأن إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا، قد قرر منح المشاريع الوطنية المتضررة تمويلات ميسرة، بشرط الحفاظ على العمالة الوطنية لديه وشروط أخرى»، وسأل «كم عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقدمت بطلب تمويل من البنوك التجارية كلُ على حدة؟ كم عدد الطلبات التي وافقتم عليها؟ ما هي إجراءات بنك الكويت المركزي لضمان استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القانون؟».