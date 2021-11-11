اعتقال لاعبة فرنسية استعانت ببلطجية للاعتداء على منافستها بالفريق

أعلن نادي باريس سان جيرمان أن الشرطة الفرنسية احتجزت اللاعبة أميناتا ديالو بعد واقعة اعتداء على زميلة بالفريق.

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن ديالو (26 عاما) حرضت على إصابة زميلتها خيرة حمراوي عن طريق مطالبة رجلين بإخراجها من سيارة والاعتداء عليها في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وكانت ديالو تقود السيارة رفقة زميلها عند عودتهما من عشاء حضره جميع أعضاء النادي، وتسبب الاعتداء في إصابة أبعدت اللاعبة حمراوي عن النادي الباريسي.

وفسر الهجوم بأنه استهداف من ديالو لمنافستها المباشرة في الفريق من أجل إبعادها عن المباريات، والحصول على فرصة اللعب بدلا عنها.

وقال سان جيرمان -في بيان بموقعه على الإنترنت اليوم الأربعاء- إنه يؤكد احتجاز ديالو صباح يوم الأربعاء ضمن تحقيقات الاعتداء على لاعبة بالفريق.

وأضاف “يدين باريس سان جيرمان بأشد العبارات هذا العنف المرتكب.. يتعاون باريس سان جيرمان مع الشرطة لتوضيح الحقائق”.

وكانت ديالو -التي شاركت في 7 مباريات مع منتخب فرنسا- قد انتقلت إلى سان جيرمان قادمة من غانغون عام 2016.

المصدر : رويترز + مواقع إلكترونية