صربيا تصعق البرتغال في عرينها وتبلغ المونديال

تأهلت صربيا إلى مونديال قطر 2022، بعدما صعقت مضيفتها البرتغال بالتغلب عليها بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الأحد على ملعب النور، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

وافتتحت البرتغال التسجيل عبر ريناتو سانشيز في الدقيقة (2)، وعدلت صربيا النتيجة عبر دوسان تاديتش في الدقيقة (33)، قبل أن يسجل ألكسندر متروفيتش الهدف القاتل في الدقيقة (92).

وبتلك النتيجة رفعت صربيا رصيدها إلى 20 نقطة في صدارة المجموعة الأولى، وتجمد رصيد البرتغال عند 17 نقطة في المركز الثاني، لتتأهل إلى الملحق.

افتتحت البرتغال التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثانية، بعدما افتك بيرناردو الكرة من جوديل، لتصل إلى سانشيز الذي وصل إلى منطقة الجزاء، مسددًا كرة قوية سكنت الشباك.

وأتى الرد الصربي في الدقيقة السابعة، بتسديدة من فلاهوفيتش من خارج منطقة الجزاء، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وارتقى سافيتش لعرضية من الجبهة اليسرى في الدقيقة 11، مسددًا رأسية ذهبت أعلى العارضة.

وكادت صربيا أن تعدل النتيجة بعدها مباشرة، بتسديدة قوية من فلاهويفتش داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم، ووصلت إليه مرة أخرى ليسدد مباشرة أعلى العارضة.

وظهر رونالدو للمرة الأولى في الدقيقة 13، بتسديدة قوية من خارج المنطقة، تألق الحارس الصربي في التصدي لها.

وتحصلت البرتغال على مخالفة في الدقيقة 15، نفذها رونالدو مسددًا كرة مباشرة ذهبت أعلى العارضة.

وعادت صربيا للظهور من جديد في الدقيقة 29، بتسديدة من ميلينكوفيتش من خارج منطقة الجزاء، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

ونجحت صربيا في معادلة النتيجة في الدقيقة 33، بتسديدة من تاديتش من على حدود منطقة الجزاء، أخطأ باتريسيو في تقديرها لتصطدم بيده وتتخطى خطى المرمى.

وبحث تاديتش عن إضافة الهدف الثاني سريعًا في الدقيقة 36، بتنفيذه لمخالفة مسددًا كرة أرضية مباشرة، أمسك بها باتريسيو.

وتواصل الزحف الصربي تجاه مرمى البرتغال، بتسديدة أرضية قوية من كوستيتش من داخل منطقة الجزاء، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وبعد فترة من التراجع، عادت البرتغال لتشكيل الخطورة برأسية من دانيلو في الدقيقة 42، ذهبت أعلى العارضة لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).

وبدأت البرتغال الشوط الثاني بقوة، بتلاعب سانشيز بدفاع صربيا في الدقيقة 52، ومن ثم الانفراد براجكوفيتش، مسددًا كرة نجح حارس صربيا في التصدي لها.

وحاول سانشيز تسجيل الهدف الثاني له في المباراة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها حارس صربيا في الدقيقة 62.

ورد عليه ملينكوفيتش بالارتقاء بعدها مباشرة لعرضية من ركلة ركنية، مسددًا رأسية مرت إلى جوار القائم.

وكادت صربيا أن تصعق البرتغال في الدقيقة 83، بعدما تابع متروفيتش عرضية من الجانب الأيسر، مسددًا رأسية مرت بقليل إلى جوار القائم.

وصعقت صربيا البرتغال بهدف قاتل في الدقيقة 90، بعدما ارتقى متروفيتش لعرضية مسددًا رأسية قوية سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز صربيا (2-1) وضمان تأهلها إلى كأس العالم.