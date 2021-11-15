الوسومفيديو وخبر
آخر الآخبار
محليات
عناوين الصحف الكويتية ليوم الاثنين 15 نوفمبر 2021
15 نوفمبر، 2021
عربي وعالمي
هل يصبح سيف الإسلام القذافي رئيسا لـ ليبيا؟
14 نوفمبر، 2021
اقتصاد
ولي العهد السعودي يعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم
14 نوفمبر، 2021
عربي وعالمي
النمسا تغلق البلاد على غير المطعمين بلقاح كورونا
14 نوفمبر، 2021
#فيديو| د. #جمعان_الحربش : هذه البداية وبإذن الله يعود جميع المهجرين الى #الكويت ولا يبقى مهجر كويتي في الخارج pic.twitter.com/kwfF4nbpaO— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) November 15, 2021
#فيديو| د. #جمعان_الحربش : هذه البداية وبإذن الله يعود جميع المهجرين الى #الكويت ولا يبقى مهجر كويتي في الخارج
15 نوفمبر، 2021
1 دقائق
أضف تعليق