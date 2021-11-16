محليات

المزرم ينفي ربط قواعد بيانات في مجلس الوزراء و”الخدمة المدنية” مع أجهزة وخوادم خارج البلاد

16 نوفمبر، 2021
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نفى رئيس مركز التواصل الحكومي طارق المزرم ما ورد في بعض وسائل الاعلام عن ربط قواعد بيانات في كل من مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية مع أجهزة وخوادم خارج البلاد.

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