المزرم ينفي ربط قواعد بيانات في مجلس الوزراء و”الخدمة المدنية” مع أجهزة وخوادم خارج البلاد

نفى رئيس مركز التواصل الحكومي طارق المزرم ما ورد في بعض وسائل الاعلام عن ربط قواعد بيانات في كل من مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية مع أجهزة وخوادم خارج البلاد.