⁧‫مسلم البراك‬⁩ : طول مسيرتي أواجه الفساد من السجن الى المنفى

استقبل النائب السابق مسلم البراك مهنئيه في ديوانه بمنطقة الأندلس، وذلك بمناسبة عودته من تركيا.

وألقى البراك كلمة لخص فيها تطلعاته وطموحاته في شأن المرحلة المقبلة، والصورة التي يتمنى أن يرى عليها الكويت.

وقال «أنا لا أملك إلا الشكر والعرفان لكم على المشاعر التي التمستها يوم أمس».

العابد الناسك

وأضاف البراك «وأقول لهذا العابد الناسك (أي الشيخ نواف) إن الكويت تنتظر منك الكثير».

وتابع بأنه يفترض بنا كسياسيين أن نبحث عما يحقق الطمأنينة للشعب الكويتي… وأشكر ابناء الشعب الكويتي بكل ومختلف فئاته.

رفاه الشعب

وقال البراك «اسمحوا نيابة عنكم أن أشكر جيران السعد فلهم كل الشكر والتقدير والامتنان، مضيفا «اليوم الشعب ينتظر اهداف وقضايا من الألف إلى الياء وهذا البلد لو رميت ربع ثروته على ترابه تحولت ذهبا فلماذا لا نعمل مجتمعين إلى تحويل هذه الثروة لرفاه الشعب».

توحيد المعارضة

وأضاف «أقول لإخواني بالمعارضة باسم الشعب الكويتي نمد يدنا للجميع ولا وقت للاختلاف، وتوحيد المعارضة على أسس وطنية واضحة اصبح مطلوب، ومن المفترض ان نكتب اهدافنا بالقلم والمسطرة ونحددها…ونرسم رؤية واستراتيجية واضحة المعالم لتحقيق الاهداف».

وأكد البراك «نحن كمعارضين مهجرين نسعى لتوحيد رؤى المعارضة وسنطلب الالتقاء بهم لترتيب هذا الموضوع»، مشدداً على أنه يجب أن نسعى للتوعية بضرورة الوحدة الوطنية… وأنا أوصيكم بالكويت خيرا ومن يريد شق هذه الوحدة قولوا له لا، مشيراً إلى أننا جربنا قيمة الوحدة خلال فترة الاحتلال الغاشم”.

وطن دون فساد

وتابع البراك «باسمكم جميعا، لكل من امتهن الفساد بهذا للوطن وما زال مصرّ على الاستمرار فيه… أقول لهم بصوت عال انا لا أجيد الا صوتي اللي عرفني الناس فيه وأظل مستمر بمضامين هذا الدستور وهي العدالة وتوزيع عادل للثروة».

وقال إنه طول مسيرتي وأنا اواجه الفساد…وغير صوتي أقول الفاسدين باسم الأمة لا اجيد الا صهيل الخيل، أنا مسلم وأبشروا ما تغيرت وازيد بالايمان صبرا وعزيمة وانتم حزامي.

وأعرب البراك عن أمنياته أن «نلتقي ونضع الكويت بين أعيننا وأن يأتي اليوم اللي يكون هذا الوطن دون فساد… وأقسم بالله أن أكون مخلصا للشعب ولمبادئي وقناعاتي، والمسيرة من غيركم لا يمكن أن تتم فأنتم حزام الظهر».