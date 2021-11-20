بيريز يمجد زيدان وراموس وفاران في عمومية ريال مدريد

بعث ريال مدريد، اليوم السبت، برسالة امتنان وشكر لكل من زين الدين زيدان، وسيرجيو راموس، ورافائيل فاران، وفيليبي رييس، في مستهل انعقاد الجمعية للعمومية للنادي.

ووصفهم رئيس الميرينجي، فلورنتينو بيريز، بأنهم "أساطير" و"عمالقة" زادوا تاريخ النادي الملكي عظمة.

وتضمن الفيديو الافتتاحي للجلسة بجانب كلمة "شكرا"، صورا للمدرب الفرنسي الذي حصد 11 لقبا، والقائد السابق للفريق المتوج بـ22 لقبا، والمدافع الفرنسي الذي فاز بـ18 لقبا، وكذلك قائد فريق كرة السلة، فيليبي رييس، الذي اعتزل بعد فوزه بـ23 لقبا.

وعقب ذلك، قال فلورنتينو بيريز: "تقديرنا لثلاث شخصيات أساسية في هذه الإنجازات، هم دائما في قلوبنا.. أحد الأساطير العظيمة لنادينا، زين الدين زيدان، نال 11 لقبا كمدرب لريال مدريد، منها 3 متتالية في دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "كانت مسيرته دائمًا نموذجية.. إنه يمثل بإخلاص قيم ريال مدريد، وهو أسطورة لجماهير مدريد وكرة القدم العالمية".

وعند ذكر أسمائهم، قاطع تصفيق الأعضاء الحاضرين صوت رئيس نادي العاصمة الإسبانية، الذي تحدث أيضا عن سيرجيو راموس ورافائيل فاران.

وأردف بيريز: "راموس قائدنا الأبدي.. أفضل مدافع في التاريخ، عاد إلى الدار حينما كان عمره 19 عاما، وظل في ريال مدريد 16 عاما".

وواصل: "توج بقميصنا بـ22 لقبا، منها 4 في دوري أبطال أوروبا.. دائما ما سيكون أحد أعظم رموزنا، وأسطورة لريال مدريد وكرة القدم العالمية".

واسترسل: "وصل فاران وهو طفل، كان النادي داره لمدة 10 مواسم، وفاز بـ18 لقبا.. لقد ترك بصمة يصعب نسيانها، واكتسب محبة وإعجاب جميع مشجعي ريال مدريد".

كما قوبل اعتزال قائد فريق كرة السلة، فيليبي رييس، بتصفيق القاعة.

وشكره بيريز الذي أبرز أنه خاض 1046 مباراة، وفاز بـ23 لقبا، مؤكدا أنه سيبقى سفيرا لريال مدريد.

كما تمت الإشارة لذكرى الرئيس السابق، لورنزو سانز، والتكريم الذي قدمه النادي له، بعد وفاته عام 2020 في بداية الجائحة، خلال التسجيل المصور الذي استعرض أبرز أحداث الموسم الأخير، لا سيما عودة الجمهور إلى الملاعب.