واتفورد يهين مانشستر يونايتد

عمق واتفورد جراح مانشستر يونايتد بعدما تغلب عليه (4-1)، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

رباعية واتفورد جاءت عن طريق جوشوا كينج، إسماعيلا سار، جواو بيدرو وإيمانويل دينيس في الدقائق 28، 44، 92 و96، فيما أحرز دوني فان دي بيك هدف يونايتد الوحيد في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة طرد المدافع الإنجليزي هاري ماجواير في الدقيقة 69، ليكمل اليونايتد باقي المباراة بـ10 لاعبين.

الخسارة جمدت رصيد الشياطين الحمر عند 17 نقطة، لتضعه في المركز السابع، فيما قفز واتفورد للمرتبة الخامسة عشرة بوصوله للنقطة 13.

الإثارة كانت حاضرة منذ الدقائق الأولى بعدما ارتكب ماكتمويناي مخالفة دفعت الحكم لاحتساب ركلة جزاء في غضون 7 دقائق لصالح أصحاب الأرض.

وانبرى سار لتنفيذ الركلة التي سددها في أسفل الزاوية اليمنى لمرمى دي خيا، لكن الحارس الإسباني كان لها بالمرصاد، ليتابعها كيكو فيمينيا ونجح في وضعها داخل الشباك.

وأفسد الحكم فرحة لاعبي واتفورد بالهدف بعدما قرر إعادة ركلة الجزاء بعدما تبين دخول كيكو المنطقة قبل تنفيذ الركلة، التي عاد سار لتسديدها مجددا، ليعود دي خيا للتصدي لها ببراعة.

ومع انتصاف الشوط الأول، عوض كينج فريقه عن الركلة المهدرة بعدما تقدم بالهدف الأول عقب تلقيه تمريرة حريرية من دينيس، ليضعها بإتقان داخل الشباك.

وكاد راشفورد أن يعادل النتيجة بعدها مباشرة لولا تصدي بن فوستر البارع وحرمان الضيوف من الهدف الأول قبل أن يتصدى دي خيا ببراعة لمحاولة أخرى من كينج، ليمنع أصحاب الأرض من تعزيز التقدم.

وقبل دقيقة واحدة على نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، عمق واتفورد أوجاع الشياطين الحمر بهدف ثان عن طريق سار، الذي عوض نفسه عن الركلة المهدرة.

بداية الشوط الثاني شهدت دفع المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير بالهولندي دوني فان دي بيك على حساب ماكتوميناي، لينجح اللاعب البديل في تقليص النتيجة بعد 5 دقائق فقط على نزوله بعدما قابل تمريرة رأسية من رونالدو بوضع الكرة داخل الشباك.

وكاد رونالدو أن يعادل النتيجة بعد 8 دقائق فقط، لكن بن فوستر ذاد عن مرماه ببراعة وحرمه من التوقيع على هدفه الأول.

وواصل ماجواير أخطاءه الفادحة بعدما كانت الكرة في حوذته قبل أن تطول منه، لينقض عليه أحد لاعبي واتفورد، مما دفعه لإعاقته، ليحتسب الحكم مخالفة ضده ويمنحه بطاقة صفراء ثانية أدت إلى طرده.

وأرسل فان دي بيك تمريرة بينية رائعة إلى رونالدو داخل منطقة جزاء واتفورد، ليقابلها الأخير بتصويبة صاروخية أخطأت طريق المرمى.

ورغم النقص العددي، استمرت هجمات اليونايتد بعدما تلقى رونالدو عرضية متقنة من الجهة اليمنى عن طريق سانشو، ليوجهها بضربة رأسية قوية علت العارضة.

وتسلم رونالدو تمريرة من فان دي بيك داخل منطقة الجزاء، ليراوغ حارس واتفورد قبل أن يضع الكرة داخل الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب تسلل اللاعب البرتغالي.

وبعدها بثوان معدودة، أرسل رونالدو عرضية متقنة نحو فيرنانديز على حدود منطقة الجزاء، ليقابلها الأخير بتسديدة أعلى المرمى.

وفي الوقت الذي بحث فيه يونايتد عن التعادل، أطلق جواو بيدرو رصاصة الرحمة على ضيفه بتسديدة أرضية زاحفة، لم يستطع دي خيا منعها من سكون شباكه.

وفي لقطة مشابهة، نجح دينيس في صيد شباك دي خيا بتسديدة أرضية استقرت داخل الشباك، ليؤكد فوز واتفورد برباعية.