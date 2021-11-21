“مجلس التعاون” : لا نقبل التطاول من أطراف لبنانية تسعى لمكاسب محلية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف أننا «لا نقبل أي تطاول على الدول الأعضاء في المجلس من أطراف لبنانية تسعى لتحقيق مكاسب سياسية محلية».

وقال الحجرف لـ«سكاي نيوز عربية» إنه «لا يمكن التوصل لحل بشأن الملف النووي الإيراني من دون إشراك دول الخليج العربي في مفاوضات فيينا»، في إشارة إلى المفاوضات بين إيران والدول الموقعة على الاتفاق المبرم في العام 2015، والمفترض ان تستأنف في 29 نوفمبر الجاري.

ورأى أن المفاوضات مع إيران يجب أن تشمل برامجها الصاروخية وسلوكها في المنطقة.