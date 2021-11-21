الطريجي يسأل عن مبررات تأخير إقرار الهيكل التنظيمي للموجهين الفنيين

وجه النائب الدكتور عبد الله الطريجي سؤالا إلى وزير التربية الدكتور علي المضف استفسر فيه عن مبررات التأخير في إقرار الهيكل التنظيمي وبطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بالموجهين الفنيين، متسائلا عن سبب عدم الأخذ بتوصيات ومقترحات اللجان التي شكلتها الوزارة في هذا الشأن.

وقال في سؤاله «ماهي خطة الوزارة لتسوية وتحسين أوضاع جهاز التوجيه الفني، وإعطاء منتسبيه حقوقهم القانونية والمالية والأدبية؟، وما هي الخطة المعدة لمعالجة الآثار المترتبة على عدم إقرار الهيكل التنظيمي والبطاقة الخاصة بالوصف الوظيفي الخاصة بهم؟».