 أحشاء أغنام.. محشوة بالمخدرات

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه ضمن جهود وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات وضبط مهربيها والمتاجرين بها، وفي حضور وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شحنة مخدرات مهربة بطريقة مبتكرة بواسطة أغنام حية قادمة من دولة مجاورة.

وفي التفاصيل، ذكرت الإدارة أنه وأثناء نشاط قطاع الأمن الجنائي في البحث والتحري عن مهربي ومروجي المخدرات وصلت معلومات عن قيام شخصين باستلام كمية من المخدرات في شحنة اغنام قادمة من دولة مجاورة ، وبعد البحث والتحري والتأكد من المعلومات واخذ الإذن القانوني تم ضبط مكان تخزين الاغنام في منطقه جواخير (كبد )، وبتفتيش الموقع تم العثور على كمية من المواد المخدرة تقدر بنحو 17 كيلو غراما مخبأة في احشاء الاغنام المستوردة بطريقة مبتكرة .

وأضافت بأنه تم تحويل المتهمين والمضبوطات الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .

وأعرب وزير الداخلية خلال عملية ضبط الشحنة عن اعتزازه وتقديره لجهود رجال وزارة الداخلية على جهودهم المستمرة في التصدي لمهربي ومروجي المخدرات وحماية ابنائنا من هذه الآفة.

وأكد ثقته في رجال مكافحة المخدرات وقدرتهم على مواكبة الأساليب الإجرامية الحديثة والمبتكرة لتهريب المخدرات، مؤكدا ان رجال الداخلية سيظلون السد المنيع في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.