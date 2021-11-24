الحويلة يقترح إنشاء مناطق صناعية تخصص قسائمها للشباب

تقدم النائب الدكتور محمد الحويلة باقتراح برغبة بشأن إنشاء مناطق صناعية.

ونص الاقتراح على:

1ــ إنشاء مناطق صناعية تخصص قسائمها بالكامل للشباب لتقام عليها مشروعات صناعية إنتاجية صغيرة

2ــ تخصيص نسبة من أي منطقة صناعية جديدة لا تقل عن 25 في المئة للشباب.

3ــ تشكيل لجنة دائمة داخل وزارة التجارة والصناعة مهمتها حصر أبرز المشروعات الصناعية الصغيرة التي يمكن إقامتها في المناطق الصناعية المخصصة للشباب مدعمة بدراسات الجدوى لكل مشروع على حدة، ويحق للشاب المبادر تقديم مشروعه الخاص به بشرط أن يتوافق مع معايير ونوعية المشروعات المطلوب إقامتها في هذه المناطق

4ــ يجب أن يحقق أي مشروع يقام في المناطق الصناعية المخصصة للشباب الشروط التالية:

أ ــ صناعة منتجات محلية تصب على المديين المتوسط والبعيد في التوجه نحو تنويع مصادر الدخل.

ب ــ انتاج سلع بديلة لمثيلاتها المستوردة بما يحد من عمليات الاستيراد ويعمل على موازنة الميزان التجاري الكويتي

ج ــ خلق فرص عمل حقيقية للشباب الكويتي خاصة من يحملون شهادات تعليمية متدنية

5 ــ متابعة أداء هذه المشروعات والمبادرات من قبل الدولة للتأكد من جديتها وكذلك لتقديم العون لها في مختلف مراحلها

6ــ اعداد تصور شامل لتطوير القطاع الصناعي ليكون ضمن أحد مصادر الدخل الرئيسية في الكويت.

7 ــ اعطاء منتجات هذه المصانع الأولوية عند شراء احتياجات مختلف الجهات الحكومية من دون الإخلال بمعايير الجودة المطلوبة

8 ــ عمل دورات مجانية توعوية للشباب وأصحاب المصانع الكويتية عن كيفية تطوير الاستراتيجيات التصنيعية المثمرة للتقدم التقني.