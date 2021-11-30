“السكنية” تستدعي الدفعة الأولى من الضاحية الأولى لقسائم جنوب مدينة سعد العبدالله

أعلنت المؤسسـة العامة للرعاية السكنية عن استدعاء الدفعـة الاولى من الضاحية الأولى من قسائم جـنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمـل علـى (137) قسـيمـة بمساحـة 400م للمخـصص لهم حتى تاريـخ 8/12/1999.

جنوب سعد