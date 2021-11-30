“السكنية” تستدعي الدفعة الأولى من الضاحية الأولى لقسائم جنوب مدينة سعد العبدالله

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ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم لعام 2021
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رسميًا.. رانجنيك مدربًا لمانشستر يونايتد
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اكتشاف 13 حالة إصابة بسلاسة “أوميكرون” في ملاعب كرة القدم البرتغالية
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الكويت ترشح هيثم الغيص لمنصب أمين عام منظمة “أوبك”
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روسيا 2018
دوناروما يفوز بجائزة ياشين لأفضل حارس في العالم
29 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم لعام 2021
29 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
رسميًا.. رانجنيك مدربًا لمانشستر يونايتد
29 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
اكتشاف 13 حالة إصابة بسلاسة “أوميكرون” في ملاعب كرة القدم البرتغالية
29 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
اقتصاد
ما قصة الاحتياطي النفطي لأميركا المُخزن تحت الأرض؟
29 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
ولي العهد السعودي يعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم
14 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
الكويت ترشح هيثم الغيص لمنصب أمين عام منظمة “أوبك”
9 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
اتحاد الغرف السعودية: وقف كافة التعاملات التجارية مع لبنان
6 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
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تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
دوناروما يفوز بجائزة ياشين لأفضل حارس في العالم
29 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم لعام 2021
29 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
رسميًا.. رانجنيك مدربًا لمانشستر يونايتد
29 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
اكتشاف 13 حالة إصابة بسلاسة “أوميكرون” في ملاعب كرة القدم البرتغالية
29 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
اقتصاد
ما قصة الاحتياطي النفطي لأميركا المُخزن تحت الأرض؟
29 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
ولي العهد السعودي يعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم
14 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
الكويت ترشح هيثم الغيص لمنصب أمين عام منظمة “أوبك”
9 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
اتحاد الغرف السعودية: وقف كافة التعاملات التجارية مع لبنان
6 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
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آراؤهم
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محليات
“السكنية” تستدعي الدفعة الأولى من الضاحية الأولى لقسائم جنوب مدينة سعد العبدالله
30 نوفمبر، 2021
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أعلنت المؤسسـة العامة للرعاية السكنية عن استدعاء الدفعـة الاولى من الضاحية الأولى من قسائم جـنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمـل علـى (137) قسـيمـة بمساحـة 400م للمخـصص لهم حتى تاريـخ 8/12/1999.
جنوب سعد
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