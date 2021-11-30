محليات

“السكنية” تستدعي الدفعة الأولى من الضاحية الأولى لقسائم جنوب مدينة سعد العبدالله

30 نوفمبر، 2021
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أعلنت المؤسسـة العامة للرعاية السكنية عن استدعاء الدفعـة الاولى من الضاحية الأولى من قسائم جـنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمـل علـى (137) قسـيمـة بمساحـة 400م للمخـصص لهم حتى تاريـخ 8/12/1999.

 

جنوب سعد

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