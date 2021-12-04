ريال بيتيس يلحق بتشافي الهزيمة الأولى مع برشلونة

حقق ريال بيتيس انتصارا ثمينا بهدف دون رد، خلال مواجهة برشلونة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة 16 من الدوري الإسباني "الليجا"، في معقل البلوجرانا "كامب نو".

وسجل هدف المباراة الوحيد خوانمي في الدقيقة 79.

وبهذا الانتصار يرفع ريال بيتيس رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما يتجمد رصيد برشلونة عند 23 نقطة في المركز السابع.

بدأت المباراة بضغط من برشلونة، حيث أرسل فيليب كوتينيو تسديدة قوية مرت أعلى مرمى ريال بيتيس في الدقيقة ٧.

وكاد كوتينيو أن يفتتح التسجيل لبرشلونة في الدقيقة ١١ من المباراة، إذ تلقى كرة عرضية داخل المنطقة من زميله جوردي ألبا وسدد على الطائر، لولا تألق الحارس روي سيلفا الذي تصدى للكرة ببراعة.

وسقط جافي لاعب خط وسط برشلونة مغما عليه على أرض الملعب، بعد تلقيه ضربة في الرأس، إثر اصطدامه ببيليرين لاعب ريال بيتيس في الدقيقة 32.

وقرر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة سحب جافي وأشرك بدلا منه ريكي بويج.

وانطلق أيتور رويبال لاعب ريال بيتيس مستغلا الفجوة بين ألبا وأراوخو، قبل أن يتدخل الأخير ويشتت الكرة ويحولها إلى ركنية في الدقيقة 37.

وأضاع رويبال لاعب ريال بيتيس فرصة خطف هدف التقدم في الدقيقة 45، حيث تلقى كرة عرضية من أليكس مورينو لكنه سدد بجانب القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، سجل خوانمي لاعب ريال بيتيس هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 52، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وشارك عثمان ديمبلي كبديل لتنشيط هجوم البلوجرانا، وفي أول محاولة له تلقى كرة من الطرف الأيسر عبر زميله دست، وحاول التسديد لكن الكرة اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى الركنية في الدقيقة 60.

ونجح خوانمي في تسجيل هدف التقدم لريال بيتيس في الدقيقة 79، حيث تلقى تمريرة من كريستيان تيلو لينفرد بالحارس تير شتيجن ويُسكن الكرة في الشباك الكتالونية.

وحاول لاعبو برشلونة تسجيل هدف التعادل في الدقائق المتبقية في المباراة، لكن دون أي جدوى، ليتجرع الفريق الهزيمة الأولى تحت قيادة تشافي هيرنانديز.



