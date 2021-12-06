مبابي يعترف: أريد الرحيل عن باريس سان جرمان

اعترف كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان برغبته في الرحيل عن ناديه الفرنسي، الذي ينتهي تعاقده معه بنهاية الموسم الجاري.

اعترف كيليان مبابي نجم باريس سان جرمان برغبته في الرحيل عن ناديه الفرنسي، الذي ينتهي تعاقده معه بنهاية الموسم الجاري.

وقال مبابي (22 عاما)، خلال فيلم وثائقي يعرض على منصة “أمازون”، إنه وصل لقناعة شخصية بضرورة الرحيل عن ناديه، أثناء مشاركته مع منتخب فرنسا في “يورو 2020” التي أقيمت الصيف الماضي.

وكان النجم الدولي، ولا يزال على ما يبدو، هدفا لريال مدريد الإسباني، إلا أن المفاوضات بين الناديين لم تصل إلى نقطة اتفاق.

وأوضح مبابي في حديث مع النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري في الفيلم الوثائقي: “خلال بطولة يورو 2020، طرحت على نفسي الكثير من الأسئلة وتحدثت كثيرا مع والديّ”.

وتابع: “عرفت وقتها أنني أريد مغادرة باريس سان جرمان. طلب مني والداي التركيز فقط على أرضية الملعب، ربما لأنني كنت أبذل الكثير من الجهد في أشياء أخرى”.

وخرجت فرنسا من دور الـ16 من البطولة على يد سويسرا في مفاجئة مدوية، بعد أن أضاع مبابي آخر ركلة ترجيح لمنتخب “الديوك”.

ويسعى باريس سان جرمان بكافة السبل لإقناع مبابي بالبقاء في العاصمة الفرنسية، علما أنه سيكون من حقه التفاوض رسميا مع أي نادي في يناير المقبل في حال لم يجدد عقده.