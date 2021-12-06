الشاهين لوزير الداخلية: ما إجراءاتكم في حال حصول “صهاينة” على جوازات من الدول الخليجية المطبعة؟

قال النائب أسامة الشاهين: «وجهت اليوم سؤالا إلى وزير الداخلية عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال قامت الدول الخليجية التي طبعت مع الكيان الصهيوني بمنح جوازها لبعض الصهاينة».

وثمن الشاهين ردود الوزراء بخصوص أسئلته المتعلقة بالكيان الصهيوني، حيث قال: «كان رد وزارة التربية متميزا إذ أكدوا على تضمين القضية الفلسطينية المناهج الدراسية وامتناعهم عن المشاركة في أي مؤتمر تربوي يحضره ممثلو الكيان الصهيوني»، كما أشاد بقرار وزيرة الأشغال الأخير المتعلق بحظر دخول السفن التجارية المحملة بالبضائع من وإلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.