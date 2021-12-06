الولايات المتحدة تعلن مقاطعتها الديبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة لن ترسل وفدا رسميا لحضور فعالية الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في الصين وذلك على خلفية “انتهاكات حقوق الإنسان” من قبل بكين.

وقالت ساكي في إيجاز صحفي بالبيت الأبيض إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن “لن ترسل أي تمثيل دبلوماسي أو رسمي إلى الألعاب الأولمبية الشتوية والألعاب البارالمبية (المخصصة لذوي الحاجات الخاصة) في بكين 2022 بالنظر إلى الإبادة الجماعية المستمرة في جمهورية الصين الشعبية والجرائم ضد الإنسانية في إقليم شينجيانغ وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان”.

إلا أنها أوضحت أن مقاطعة دورة بكين للألعاب الأولمبية والبارالمبية لا تشمل الرياضيين الأولمبيين والبارلمبيين الأمريكيين بحيث أكدت أن “اللاعبين في فريق الولايات المتحدة الأمريكية يتمتعون بدعمنا الكامل”.

وأضافت “سنكون داعمين لهم بنسبة 100 بالمئة بينما نشجعهم من المنازل”.