تعاون مشترك بين جهاز مكافحة المخدرات ونظيره الإماراتي يسفر عن ضبط كمية كبيرة من المؤثرات العقلية

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكن من ضبط مواطن وبحوزته عدد 120 ألف حبة من المؤثرات العقلية نوع «الكبتاجون» المؤثرة عقلياً وذلك بقصد الإتجار.

وأوضحت الإدارة أنه في ظل التنسيق والتعاون الدائم والمشترك بين أجهزة مكافحة المخدرات الكويتي ونظيرة الإماراتي، فقد وردت معلومات سرية تفيد عن قيام مواطن لديه كمية كبيرة من المؤثرات العقلية نوع «كبتاجون»، وعليه تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات والمراقبة والتي أستمرت لعدة أيام وبعد التأكد من المعلومات تم أستصدار الأذن اللازم من النيابة العامة وضبطه متلبساً أثناء بيعه كمية من المؤثرات العقلية وقد عثر بحوزته علي حوالي 120 ألف حبة من المؤثرات العقلية نوع كبتاجون، وبمواجهته أقر واعترف بأن المضبوطات تخصه بقصد الإتجار، وعليه تم احالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.