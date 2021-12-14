باسل الصباح: لم نرصد أي إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في الكويت

عقدت اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا اجتماعاً صباح اليوم ناقشت فيه تطورات الوضع الصحي والتقارير الميدانية المتعلقة بالوضع الوبائي في الكويت.

وقال وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح عقب الاجتماع إنه تم استعراض الوضع الوبائي العالمي، مطمئناً إلى أن الوضع الصحي في الكويت مستمر بالاستقرار، والأرقام جيدة رغم ملاحظة الارتفاع الطفيف في عدد الاصابات.

وأكد أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في الكويت، لكنه أشار إلى ملاحظة وجود حالات إيجابية لمواطنين قادمين من أوروبا في الأيام الماضية تزيد عن المعدلات السابقة، مما يثير التساؤلات والقلق.

وأوضح أن وزارة الصحة تواصل إجراء الفحوص الجينية للمسافرين القادمين من جهات أوروبية عدة، مشدداً على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بتطبيق الاشتراطات الصحية وأهمها لبس الكمام في الأماكن المغلقة، وعدم دخول غير المحصنين لأماكن التجمعات والمجمعات.

وأشار إلى أن لجنة طوارئ كورونا مازالت في انعقاد مستمر لمتابعة التطورات، مشدداً على أنه لا بد من أخذ الحيطة والحذر، والتطعيم والكمام هما السلاح في الوقت الحالي لمواجهة متحورات «كورونا»، داعياً إلى المبادرة لتلقي اللقاح المضاد لكورونا سواء الجرعة الثانية لمن لم يتلقاها، والجرعة التعزيزية الثالثة.