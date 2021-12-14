بريطانيا تعلن إزالة جميع الدول من القائمة الحمراء المشمولة بحظر الطيران

أعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد اليوم الثلاثاء إزالة جميع الدول من القائمة الحمراء الخاصة بحظر السفر والتي فرضت مع اكتشاف أولى حالات المتحور الجديد (أوميكرون) من فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) في جنوب افريقيا.

وقال جافيد امام نواب مجلس العموم انه لم يعد ضروريا حظر السفر مع البلدان المعنية لان المتحور الجديد انتشر في الكثير من دول العالم وفي بريطانيا ايضا.

واوضح ان القرار الذي يدخل حيز التنفيذ فجر يوم غد الاربعاء يشمل جميع الدول ال11 المشمولة بالحظر وهي جنوب افريقيا وناميبيا وبوتسوانا وليسوتو وايسواتيني وزامبيا وموزمبيق وزيمبابوي ومالاوي وانغولا ونيجيريا.

واشار جافيد الى ان القرار يعني ان القادمين من تلك الدول ليسوا ملزمين بالحجر الصحي في الفنادق الخاصة التي اعتمدتها الحكومة مضيفا انه يبقى على القادمين الالتزام باجراء الاختبارات الخاصة ب(كورونا) قبل وبعد الوصول.