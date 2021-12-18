الأمم المتحدة تمنح الشاعر الكويتي عبدالعزيز البابطين جائزة اليوم العالمي للغة العربية

منحت الأمم المتحدة اليوم الجمعة الشاعر الكويتي عبدالعزيز سعود البابطين جائزة اليوم العالمي للغة العربية وذلك في حفل أقيم للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ومدرسة الأمم المتحدة الدولية (قسم اللغة العربية).

وحضر الحفل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 76 عبدالله شاهد وعدد من ممثلي الدول العربية المعتمدين في منظمة الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء.

وتسلم الجائزة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي نيابة عن الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين.

وكانت كلمة ختام الحفل للشاعر البابطين وهي كلمة مسجلة أعرب فيها عن اعتزازه بهذه الجائزة التي هي جائزة للكويت والوطن العربي وتحدث فيها عن دور اللغة العربية في التواصل الحضاري بين الأمم والشعوب وعرض جهوده في نشرها ودعمها وتعزيز حضورها دوليا”.

وقال البابطين “تعد اللغة العربية من أقدم اللغات الحية التي عرفتها البشرية وقد تفاعلت مع اللغات الأخرى واعترافا بمكانة اللغة العربية ودورها في التواصل الحضاري والثقافي مع الأمم والشعوب الأخرى اتخذت الأمم المتحدة قرارها التاريخي الهام في عام 1973 بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية في المنظمة الدولية إلى جانب عدد من اللغات الحية الأخرى وذلك أن هذه اللغة هي من بين اللغات الأكثر انتشارا واستخداما في العالم”.

وأشار إلى أن جهوده من خلال مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية منذ تأسيسها عام 1989 اتجهت نحو التشجيع على تعليم اللغة العربية ونشر ثقافتها وآدابها والترجمة منها إلى لغات أخرى ومن اللغات الأخرى إليها فقام بإطلاق دورات تدريبية وتعليمية وكراس للغة العربية في أكثر من 50 جامعة عربية وفي كثير من الجامعات في الدول الأوروبية والإفريقية والآسيوية.. وكان من أهم أولوياته التعريب في دولة جزر القمر العربية فقد كلف بتغيير أسماء الشوارع إلى أسماء شخصيات عربية وكتابتها بالحرف العربي بجانب الحرف الفرنسي وكذلك بتعريب إدارات الدولة والمؤسسات الرسمية وكتابة أسمائها بالحرف العربي بجانب الحرف الفرنسي وتزامن ذلك مع تنظيم مئات الدورات التدريبية في اللغة العربية للمعلمين حتى يتمكنوا من تدريسها في المدارس العمومية للدولة.

بدوره قال مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة السفير منصور العتيبي في مداخلة اثناء الحفل “من المهم جدا ان نحافظ على اللغة العربية وندعمها في محفل الامم المتحدة واشكر القائمين على تكريم السيد عبد العزيز سعود البابطين فهو تكريم مستحق ونيابة عنه اشكركم على تكريمه والاعتراف بجهد هذه المؤسسة العريقة التي نفخر ونعتز بها”.

وقد ألقى الكلمة الافتتاحية مندوب مملكة البحرين لدى الامم المتحدة السفير جمال الرويعي وشارك بكلمة مسجلة كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومدير قسم المحاضر العربية في الأمم المتحدة إبراهيما ديالو وفي الجلسة الختامية تحدث المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور محمد الحسان.