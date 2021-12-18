“الداخلية”: إلغاء تلقائي لإقامات “العمالة المنزلية” المتجاوزة 6 أشهر خارج البلاد

أعلنت وزارة الداخلية، مثلة في قطاع شؤون الاقامة، عن استئناف الإلغاء التلقائي لإقامات (العمالة المنزلية) المادة (20) التي مضى على وجودها خارج البلاد مدة (6) أشهر فأكثر بحيث يتم احتساب مدة وجودهم خارج البلاد اعتباراً من تاريخ 1/ 12 /2021 ومن ثم يتم إلغاء اقامتهم تلقائيا بعد مرور سته أشهر.

وذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني أن الإجراء سيعود بعد ما توقف في وقت سابق بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19 والتي فرضت قيوداً على السفر بين جميع الدول وتفاعل المؤسسة الأمنية وتعاونها من أجل مصلحة المواطنين والمقيمين خلال تلك الفترة.

وأوضحت الإدارة أنه يمكن للمواطنين بحالة رغبتهم في وجود العمالة المنزلية خارج البلاد لمدة تزيد عن (6 أشهر) وعدم سقوطها تلقائيا، التقدم للادارة بطلب من صاحب الشأن أو من يمثله قانونا إذن بالغياب للعمالة المنزلية خارج البلاد وذلك قبل انتهاء مده (6 أشهر).