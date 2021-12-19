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“التربية” تعتمد جداول اختبارات الفصل الأول للصفوف الثانوية
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رئيس هيئة الطرق: مشروع سكة حديد يربط السعودية بالكويت
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مسؤول في الصحة العالمية: أرى مستقبل أفضل
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#فيديو| النائب د. بدر الملا: هذا ما فعله الشيخ سعد العبدالله في مجلس 1992 pic.twitter.com/DzoQVUThdd— جريدة سبر الإلكترونية (@Sabrnews) December 19, 2021
#فيديو| النائب د. بدر الملا: هذا ما فعله الشيخ سعد العبدالله في مجلس 1992
19 ديسمبر، 2021
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