الكندري يقترح إسناد إدارة واستثمار الحدائق العامة في المناطق السكنية للجمعيات التعاونية

اقترح النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إسناد إدارة واستثمار الحدائق العامة في المناطق السكنية إلى الجمعيات التعاونية لتطويرها وتخضيرها والاستفادة منها وتجهيزها واعادتها كمتنفس لأهالي المناطق.