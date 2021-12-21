برلمان

الكندري يقترح إسناد إدارة واستثمار الحدائق العامة في المناطق السكنية للجمعيات التعاونية

21 ديسمبر، 2021
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اقترح النائب الدكتور عبدالكريم الكندري إسناد إدارة واستثمار الحدائق العامة في المناطق السكنية إلى الجمعيات التعاونية لتطويرها وتخضيرها والاستفادة منها وتجهيزها واعادتها كمتنفس لأهالي المناطق.

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