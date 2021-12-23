بنزيما يقود ريال مدريد لفوز صعب على بيلباو



حقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (2-1) خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الليجا، في معقل الأخير "سان ماميس".

وسجل هدفي ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما في الدقائق 4 و7، بينما سجل أويهان سانسيت هدف أتلتيك بيلباو الوحيد في الدقيقة 10.

وبهذا الانتصار يعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد أتلتيك بيلباو في المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

بدأت المباراة بضغط مُبكر من ريال مدريد، ونجح الفرنسي كريم بنزيما في تسجيل هدف التقدم للميرنجي في الدقيقة 4، حيث تلقى تمريرة من توني كروس،

وسدد كرة قوية على حدود المنطقة، سكنت أقصى يسار حارس بيلباو.

وأضاف بنزيما الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 7، حيث استغل خطأ من أوناي نونيز مدافع بيلباو، وقطع الكرة وأرسل تصويبة قوية على يمين حارس بيلباو.

وقلص أوهيان سانسيت لاعب أتلتيك بيلباو النتيجة لفريقه بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 10، حيث سدد كرة قوية على حدود المنطقة ارتطمت بالقائم الأيمن قبل أن تسكن الشباك.

وحصل فريق بيلباو على ركلة ركنية في الدقيقة 19، وصلت داخل المنطقة إلى نونيز الذي سدد كرة رأسية مرت أعلى مرمى تيبو كورتوا.

وأرسل ميكيل بالينزياجا لاعب أتلتيك بيلباو تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، في الدقيقة 23.

وصوب فيدي فالفيردي لاعب خط وسط ريال مدريد، كرة قوية مرت أعلى مرمى أتلتيك بيلباو في الدقيقة 35.

واستمرت محاولات ريال مدريد لتوسيع الفارق بتسديدة قوية عبر توني كروس من خارج المنطقة، لكنها مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى الفريق الباسكي في الدقيقة 39.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين لهدف.

ومع بداية الشوط الثاني، صوب توني كروس كرة من خارج منطقة الجزاء، مرت بعيدًا عن مرمى أتلتيك بيلباو في الدقيقة 55.

وأرسل إيناكي ويليامز مهاجم أتلتيك بيلباو تسديدة قوية على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 60.

واستمرت سيطرة ريال مدريد على اللعب لكن دون تشكيل أي خطورة حقيقية، حتى الدقيقة 80، حين تلقى إيدين هازارد كرة داخل المنطقة، وسدد مباشرة على المرمى لكن الحارس أجيرازابالا تصدى لها ببراعة.

ومرر إينانكي ويليامز كرة في العمق لشقيقه نيكو ويليامز، وحاول تسجيل هدف التعادل لأتلتيك بيلباو في الدقيقة 85، لولا تقدم الحارس تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد الذي تصدى للكرة ببراعة.

وكاد توني كروس أن يسجل الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 92، حيث تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء، وسدد مباشرة على مرمى بيلباو لكن الحارس أجيرازابالا تصدى للكرة ببراعة.

وحافظ ريال مدريد على تفوقه في النتيجة، ليستعيد طريق الانتصارات بعد التعثر الجولة الماضية بالتعادل ضد قادش.







