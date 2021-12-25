عناوين الصحف الكويتية ليوم السبت 25 ديسمبر 2021

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مدرب مانشستر يونايتد عن لاعب عربي: لدينا لاعب موهوب للغاية
25 ديسمبر، 2021
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تأجيل مباراتين في الدوري الإنكليزي بسبب “كورونا”
23 ديسمبر، 2021
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بنزيما يقود ريال مدريد لفوز صعب على بيلباو
23 ديسمبر، 2021
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في مشهد مأساوي.. وفاة لاعب كرة قدم عربي أثناء الإحماء
22 ديسمبر، 2021
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اقتصاد
السعودية تقر “ميزانية 2022” بإنفاق 955 مليار ريال
12 ديسمبر، 2021
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بنك الإئتمان: مليار دولار إجمالي المنح المصروفة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال 10 سنوات
5 ديسمبر، 2021
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ما قصة الاحتياطي النفطي لأميركا المُخزن تحت الأرض؟
29 نوفمبر، 2021
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ولي العهد السعودي يعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم
14 نوفمبر، 2021
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رياضة
روسيا 2018
مدرب مانشستر يونايتد عن لاعب عربي: لدينا لاعب موهوب للغاية
25 ديسمبر، 2021
أضف تعليق
تأجيل مباراتين في الدوري الإنكليزي بسبب “كورونا”
23 ديسمبر، 2021
أضف تعليق
بنزيما يقود ريال مدريد لفوز صعب على بيلباو
23 ديسمبر، 2021
أضف تعليق
في مشهد مأساوي.. وفاة لاعب كرة قدم عربي أثناء الإحماء
22 ديسمبر، 2021
أضف تعليق
اقتصاد
السعودية تقر “ميزانية 2022” بإنفاق 955 مليار ريال
12 ديسمبر، 2021
أضف تعليق
بنك الإئتمان: مليار دولار إجمالي المنح المصروفة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال 10 سنوات
5 ديسمبر، 2021
أضف تعليق
ما قصة الاحتياطي النفطي لأميركا المُخزن تحت الأرض؟
29 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
ولي العهد السعودي يعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم
14 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
نشر الممنوع
أقسام أخرى
جرائم وقضايا
سبر أكاديميا
مجتمع
فن وثقافة
تكنولوجيا
صحة وجمال
منوعات
أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
الرئيسية
أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
مدرب مانشستر يونايتد عن لاعب عربي: لدينا لاعب موهوب للغاية
25 ديسمبر، 2021
أضف تعليق
تأجيل مباراتين في الدوري الإنكليزي بسبب “كورونا”
23 ديسمبر، 2021
أضف تعليق
بنزيما يقود ريال مدريد لفوز صعب على بيلباو
23 ديسمبر، 2021
أضف تعليق
في مشهد مأساوي.. وفاة لاعب كرة قدم عربي أثناء الإحماء
22 ديسمبر، 2021
أضف تعليق
اقتصاد
السعودية تقر “ميزانية 2022” بإنفاق 955 مليار ريال
12 ديسمبر، 2021
أضف تعليق
بنك الإئتمان: مليار دولار إجمالي المنح المصروفة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال 10 سنوات
5 ديسمبر، 2021
أضف تعليق
ما قصة الاحتياطي النفطي لأميركا المُخزن تحت الأرض؟
29 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
ولي العهد السعودي يعلن إنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم
14 نوفمبر، 2021
أضف تعليق
الرأي
كتاب سبر
أقلامهم
آراؤهم
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