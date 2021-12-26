مستشفى الفروانية يفتتح مركز تطعيم “الجرعة التعزيزية”

تحت رعاية مدير منطقة الفروانية الصحية د.محمد الرشيدي، افتتح مدير مستشفى الفروانية د.علي المطيري مركز عيادات تطعيم «كوفيد-19» للعاملين في المستشفى ومنطقة الفروانية الصحية لتلقي الجرعة الثالثة.

وذكر مدير مستشفى الفروانية د.علي المطيري أن هذا يأتي من منطلق حرص مستشفى الفروانية على الطواقم الطبية والتمريضية والفنية والإدارية وجميع العالمين في منطقة الفروانية الصحية.

وبين أن ساعات العمل لعيادات التطعيم من 2 ظهراً حتى 8 مساءً، وذلك من الأحد إلى الخميس.

وأفاد بأن القاعة مجهزة بكافة الطواقم الطبية والهيئات التمريضية والصحة الوقائية للقيام باللازم، وتقديم المشورة والارشادات لكافة العاملين في منطقة الفروانية الصحية.

وأكد د. المطيري على ضرورة تلقي الجرعة الثالثة للطواقم الطبية والفنية والتمريضية والادارية، وذلك لحمايتهم من الإصابة بفيروس «كوفيد-19» وتعزيز مناعتهم ضد المتحور «أوميكرون»، مشيراً إلى أن هذه الكوادر هي الاكثر عرضه للإصابة كونهم من العاملين في الصفوف الأمامية.

ونصح المواطنين والمقيمين تلقي الجرعة الثالثة لمن استوفى الشروط لتعزيز المناعة المجتمعية ضد المتحورات الجديدة.