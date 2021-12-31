“الحركة التقدمية”: نتابع بتقدير مفعم بروح التضامن نضال الشعب السوداني في وجه الانقلاب العسكري

أعلنت الحركة التقدمية الكويتية تضامنها «مع نضال الشعب السوداني لدحر الانقلاب العسكري»، مطالبة بـ«الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وقيادات لجان المقاومة».

وقالت الحركة في بيان: «تتابع الحركة التقدمية الكويتية بتقدير عالٍ مفعمٍ بروح التضامن نضال الشعب السوداني الشقيق وقواه الوطنية والديمقراطية، وفي مقدمتها الحزب الشيوعي السوداني، لتفكيك ودحر سلطة انقلاب 25 أكتوبر والتصدي لقوى الثورة المضادة، ومن أجل قيام حكم مدني ديمقراطي كامل في السودان».

وكررت الحركة إدانتها «لما تتعرض له المقاومة السلمية للشعب السوداني من أعمال تقتيل وقمع وحشي، وآخرها ما تعرضت له التظاهرات الحاشدة التي خرجت يوم أمس 30 ديسمبر 2021، في العاصمة السودانية الخرطوم وأم درمان ومدن أخرى ضد الحكم العسكري…»،داعية «الشعب الكويتي وقواه الحيّة وكذلك الشعوب العربية الشقيقة، خصوصاً في منطقة الخليج والجزيرة العربية إلى التضامن مع الشعب السوداني الشقيق ومطالبة حكوماتها بالضغط على سلطة الانقلاب العسكري لإنهاء القمع الدموي في السودان، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين».