الخارجية‬⁩ تدعو المواطنين الراغبين في السفر إلى تأجيله نظراً لما يشهده العالم من تزايد أعداد إصابات ⁧‫كورونا‬⁩

أهابت وزارة الخارجية في بيان لها بكافة المواطنين الراغبين في السفر الى تأجيل سفرهم حفاظاً على سلامتهم، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تزايد في أعداد الاصابات بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أن تزايد أعداد المصابين حول العالم يزيد من فرص العدوى والإصابة، ويقود إلى تغير الاشتراطات التي تتخذها الدوللمواجهة هذه الزيادة ومنها احتمال فرض الإغلاق العام وعدم انتظار رحلات الطيران أو إلغائها، الأمر الذي سيعرض المسافرين في هذه الوقت إلى مشاكل وصعوبات.