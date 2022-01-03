“التحالف”: ميليشيات الحوثي تختطف سفينة شحن قبالة الحديدة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم أن سفينة شحن تعرضت للقرصنة والسطو من قبل ميليشيات الحوثي قبالة مدينة الحديدة اليمنية، وفق ما ذكرت «العربية».

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، في بيان أن سفينة الشحن (روابي) التي تحمل علم الإمارات تعرضت للقرصنة والاختطاف عند الساعة (2375) من مساء أمس الأحد (2 يناير2022م) أثناء ابحارها مقابل محافظة الحديدة.

وأضاف أن السفينة كانت تقوم بمهمة بحرية من جزيرة سقطرى الى ميناء جازان، وتحمل على متنها كامل المعدات الميدانية الخاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بالجزيرة بعد انتهاء مهمته وإنشاء مستشفى بالجزيرة.

وتابع أن الحمولة كانت تشمل عربات إسعاف، ومعدات طبية، أوجهزة اتصالات، وخيام، بالإضافة إلى مطبخ ميداني ومغسلة ميدان، فضلا عن ملحقات مساندة فنية وأمنية.

وطالب «التحالف» الميليشيات الحوثية بـ«إخلاء السفينة فورا».

زأكد المتحدث باسمه أننا «سنتخذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع القرصنة الحوثية للسفينة»، مبينا أن من ضمن هذه التدابير «استخدام القوة عند الاقتضاء».