الحكومة أدت اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية في بداية جلسة مجلس الأمة العادية اليوم لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور.

وانسحب 13 نائباً من الجلسة مع بداية البند الأول لجدول أعمال الجلسة والمتعلق بأداء الحكومة اليمين الدستورية.

وتقضي المادة سالفة الذكر بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

وكان قد صدر في 23 نوفمبر الماضي الأمر الأميري بتعيين سمو الشيخ صباح الخالد رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

كما صدر يوم الثلاثاء الماضي المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تتضمن 15 وزيراً.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قصر بيان الأربعاء الماضي سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء والذين أدوا اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان أمس الاثنين سمو رئيس مجلس الوزراء الذي قدم لسموه وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى حيث أدى اليمين الدستورية أمام سموه بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.