“السكنية” تطلق حملة تعريفية بخدماتها الإلكترونية عبر «سهل»

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن اطلاق حملة «من مكانك» التعريفة للخدمات الإلكترونية للمؤسسة المقدمة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل) من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة (Pahw.gov.kw)، وبذلك تعتبر المؤسسة من أولى الجهات الحكومية التي تقوم بمثل هذه الحملة التعريفية.

وتأتي هذه الحملة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية تأكيدا على على استمرارية تطوير بنية الأنظمة الداخلية والخدمات الالكترونية للانتقال من مرحلة المعاملات الورقية الى التعاملات الرقمية، سواء على مستوى الخدمات المقدمة من تطبيق «سهل» الذي بات يخدم شريحة كبيرة من المستفيدين او عبر الموقع الالكتروني، موجهة الدعوة للمواطنين الكويتيين ممن لديهم ملف اسكاني في المؤسسة التسجيل في التطبيق للاستفادة من الخدمات المقدمة من خلاله.

وتجدر الاشارة إلى ان الخدمات المتاحة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في التطبيق الحكومي (سهل) حتى الآن هي: (طلب توثيق قسائم مع سداد- طلب توثيق بيوت مع سداد – طلب اعادة قيد ملف إسكاني ملغي – طلب ايصال تيار كهربائي – طلب تجديد كتب البلديه والعدل – طلب فتح ملف اسكاني بدون او مع بدل الايجار – طلب فروقات صرف بدل الايجار – شهادة لمن يهمه الامر – طلب توثيق بيت حكومي مع الرهن – طلب توثيق قسائم مع الرهن).

كما بدأت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بوضع جناح خاص في مبنى المؤسسة للاجابة على استفسارات المواطنين في ما يخص الخدمات الالكترونيه، وسيتم خلال الفترة القادمة توفير جناح في بعض المجمعات التجاريه لتعريف المواطنين بالخدمات وطرق التقديم من خلال تواجد فريق من المؤسسة.

وأكدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انها مستمرة في استقبال المواطنين الراغبين في التخصيص على قسائم مشروع جنوب سعد العبدالله والمقيدة طلباتهم حتى نهاية يونيو 2001 وما قبل، من خلال التقديم عبر المنصة الالكترونية للمؤسسة (www.Pahw.gov.kw).