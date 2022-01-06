وفاة الممثلة المصرية مها أبو عوف بعد صراع مع المرض

توفيت الممثلة المصرية مها أبو عوف في ساعة مبكرة من اليوم الخميس عن عمر ناهز 65 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة في بيان قالت فيه إن «صلاة الجنازة ظهرا من مسجد الرحمن الرحيم، صلاح سالم» كما نعاها عدد من الفنانين منهم إسعاد يونس وأحمد بدير ووفاء عامر ومحمود البزاوي ومصطفى شعبان وناهد السباعي ومحمد عادل إمام وزينة.

ولدت مها في نوفمبر عام 1956 وتخرجت في الجامعة الأميركية بالقاهرة قبل أن تنضم مع أخواتها منى وميرفت ومنال لفرقة «فور إم» التي شكلها شقيقهن عزت أبو عوف نهاية حقبة السبعينات.

بالتوازي مع انطلاقها في عالم الغناء، قدمها المخرج حسن الإمام في دور صغير بفيلم «لا تظلموا النساء» أمام حسين الإمام وهناء ثروت وتحية كاريوكا وسعيد صالح.

توالت بعد ذلك أعمالها السينمائية ومنها «أنا لا أكذب ولكني أتجمل» و«ممنوع للطلبة» و«الخط الساخن» و«في الصيف الحب جنون» و«أحلى الأوقات» و«معلش إحنا بنتبهدل» و«أمير البحار» و«عش الزوجية».

وفي الدراما التلفزيونية قدمت مسلسلات «الحساب» و«الرجل الآخر» و«الخواجة عبد القادر» و«ساحرة الجنوب» و«أرض جو» إضافة إلى «الست كوم» الشهير (راجل وست ستات) مع أشرف عبد الباقي ولقاء الخميسي.

تزوجت لفترة قصيرة من الفنان عمر خورشيد قبل وفاته في حادث مروري عام 1981 ثم تزوجت بعد ذلك وأنجبت ابنها الوحيد شريف.