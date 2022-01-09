“الصحة”: الإصابات ما زالت تسجل أرقاما غير مسبوقة وندعو إلى عدم السفر إلا للضرورة

في إطار تقييم مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد، أوضحت وزارة الصحة أنه ما زالت حالات الإصابة اليومية في البلاد تسجل أرقاما غير مسبوقة.

وأكدت أن هناك متابعة حثيثة من قبل الفرق الفنية للحالات داخل المستشفيات، ولأجنحة وعناية كوفيد-19، وللبروتوكولات الوقائية والعلاجية المتبعة في المؤسسات الصحية، وأن والزيادة السريرية ضمن نطاق قدرة المنظومة الصحية.

وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين الكرام إلى ضرورة المبادرة لاستكمال التطعيم، وأخذ الجرعة التعزيزية، والالتزام بمداومة تغطية الأنف والفم، والالتزام بالارشادات الصحية في مواطن التجمعات.

كما أهابت الوزارة بجموع أفراد المجتمع إلى ضرورة اقتصار السفر لحالات الضرورة، والتزام القادمين إلى البلاد من الخارج بالمدة المقررة للحجر الصحي، والالتزام بضوابطه وعدم مخالطة الآخرين.

كما تجدد الوزارة الدعوة إلى عدم مخالطة الآخرين حال الشعور بأعراض مرضية لاسيما التنفسية مثل (سيلان الأنف – العطاس – السعال «الكحة» – احتقان الحلق) أو في حال الشعور باعياء أو صداع أو حمى، مؤكدة أننا جميعا أمام مسؤولية مشتركة، وبتعاون الجميع سنعبر هذه المرحلة بأفضل النتائج.