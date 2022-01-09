السعودية: استئناف الدراسة الحضورية للمرحلة الابتدائية ورياض الأطفال

أعلنت وزارتا التعليم والصحة السعوديتان اليوم الاحد استئناف الدراسة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال ممن هم أقل من 12 عاما في مدارس المملكة كافة في ال23 من يناير الحالي.

ولفتت الوزارتان في بيان مشترك إلى استمرار التعليم عن بعد من خلال مختلف المنصات للطلبة الذين يتعذر حضورهم لأسباب صحية مؤكدتين أن ذلك يأتي تأكيدا على استمرار تكامل الجهود بينهما وبين هيئة الصحة العامة «وقاية» لتطبيق «البروتوكولات» والإجراءات الاحترازية للعودة الحضورية الآمنة لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية ونتيجة لما تحقق من نجاح في عملية التطبيق وجهود المملكة في الوصول الى الحصانة المجتمعية العالية.

وأضاف البيان أن وزارة التعليم السعودية تتابع سير العملية التعليمية في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وفق النماذج التشغيلية المرنة للعودة والالتزام بتطبيق «البروتوكولات» والإجراءات الصحية المعتمدة من «وقاية» مع التأكيد على جاهزية جميع المدارس في تطبيق تلك «البروتوكولات» والإجراءات.