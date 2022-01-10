“الصحة” السعودية: ارتفاع إجمالي الإصابات بـ كورونا والاقتراب من حاجز الـ5 آلاف حالة يومياً

واصلت إصابات «كورونا» في السعودية ارتفاعها، واقتربت من حاجز الـ5 آلاف حالة يومياً، بتسجيلها 4778 إصابة جديدة و154 حالة حرجة وحالتي وفاة.

وأظهرت إحصائية جديدة لوزارة الصحة السعودية، لمستجدات «كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 4778 حالة إصابة مؤكدة، ليصل إجمالي حالات الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 583 ألفاً و531 حالة، فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 547 ألفاً و507 حالة بعد شفاء 893.

وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل حالتي وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8895).

وبلغ عدد الفحوصات التي أُجريت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية نحو 128.42 ألف فحص جديد، بينما ارتفع عدد جرعات لقاح «كورونا» المعطاة إلى 52.73 مليون جرعة.