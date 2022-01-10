أول ظهور لديوكوفيتش بعد الإفراج عنه.. وغموض موقفه من بطولة أستراليا

نشر لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا، صورة له وهو يتواجده في ملاعب ملبورن، في أول ظهور له بعد الإفراج عنه من قبل المحكمة الأسترالية.

ونشر ديوكوفيتش، الصورة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، وقال: "أنا مسرور وممتن لأن القاضي أبطل إلغاء تأشيرتي".

وأضاف "رغم كل ما حدث، أريد أن أبقى وأحاول المنافسة في بطولة أستراليا. ما زلت أركز على ذلك. جئت إلى هنا للعب في أحد أهم الأحداث التي تقام أمام الجماهير الرائعة".

وأتم: "في الوقت الحالي لا يمكنني قول المزيد، لكن شكرًا لكم جميعًا لوقوفكم معي خلال كل هذا، وتشجيعي على البقاء قويًا".

ولا يزال مصير نوفاك غامضًا؛ حيث من المتوقع أن يصدر وزير الهجرة قراره النهائي في الساعات المقبلة، ويحق لوزير الهجرة، أليكس هوك، استخدام سلطته الشخصية من أجل إلغاء تأشيرة نوفاك، بحسب القسم 133 ج (3) من قانون الهجرة.